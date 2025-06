Treni “negati”, il sindaco di Mugnano: indignato dalle parole di De Gregorio

MUGNANO DEL CARDINALE- Indignazione. Quella espressa dal sindaco di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, nei confronti delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano “Il Mattino” edizione di Avellino dal manager dell’Eav Umberto De Gregorio: “sento il dovere di esprimere profonda indignazione e sconcerto per le recenti dichiarazioni del presidente dell’EAV, De Gregorio, secondo cui la linea ferroviaria della Circumvesuviana dovrebbe privilegiare Sorrento perché “Baiano ha già l’autostrada” ha scritto nella nota il sindaco di Mugnano del Cardinale.

“Queste parole sono gravi- continua Napolitano- superficiali e fortemente lesive della dignità del Mandamento Baianese, un territorio che da anni subisce disservizi infrastrutturali, carenze nel trasporto pubblico e mancanza di investimenti adeguati. Ridurre il diritto alla mobilità dei nostri cittadini a una mera questione geografica, come se l’esistenza di un’autostrada potesse compensare la mancanza di treni, significa non conoscere la realtà quotidiana che vivono migliaia di pendolari, studenti, lavoratori e famiglie che ogni giorno si spostano per esigenze fondamentali”. Il primo cittadino ha concluso sollecitando rispetto per il territorio: “La linea Napoli-Baiano è vitale per lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. È inaccettabile che venga trattata come secondaria, dimenticando che anche noi contribuiamo, come tutti, al progresso della Regione Campania. Chiediamo rispetto e investimenti concreti, non giustificazioni infelici che rischiano solo di alimentare divisioni territoriali”.