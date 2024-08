Tredicenne picchiato e filmato dal “branco” solidarietà da Comune e Forum di Sirignano

SIRIGNANO- “Abbiamo già allertato Carabinieri e Consorzio Servizi Sociali che già segue alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda”. L’assessore Giovanni Belloisi assicura che da parte del Comune di Sirignano ci sarà la massima vicinanza alla famiglia della vittima e anche ai ragazzi resisi autori dell’atto di bullismo, perché intraprendano un percorso di recupero.

Le “armi” a disposizione- ha continuato l’assessore- dell’amministrazione si limitano a sensibilizzare e parlare del problema. Sensibilizzare i ragazzi, le famiglie, la comunità ha un ruolo importante e ne ho gia’ parlato anche con la dirigente scolastica poco fa. Noi siamo stati sempre vicini alla famiglia della vittima e continueremo a farlo. Così come le famiglie dei ragazzi che si sono resi protagonisti di questa brutta vicenda. Ignare di quello che hanno compiuto i loro figli. La porta del Comune è aperta per trovare una soluzione ed un percorso adeguato a tutti”. Solidarieta’ al tredicenne bullizzato e filmato dal “branco” anche dal presidente del Forum dei Giovani di Sirignano, Gennaro Mainolfi: “In qualità di presidente del Forum giovani di Sirignano esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla famiglia del ragazzo per lo spiacevole episodio verificatosi nella serata di venerdì.Sono rammaricato per la violenza subita dal caro giovane,ragazzo umile,disponobile e generoso.Spero che i mezzi di comunicazione e le autorità locali siano presenti e coadiuvati dalle forze dell’ordine prendano provvedimenti affinché questi gravi episodi non accadano piu’.Inoltre spero vivamente che i giovani non prendano esempio da questi sprovveduti che invece di trascorrere serate piacevoli con gli amici si divertono a prendere a schiaffi ragazzini indifesi