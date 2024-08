Tredicenne aggredito, il sindaco Colucci: non avevo visto i video, condanno episodio

SIRIGNANO- “Non avevo visto i video, condanno fermamente quello che è accaduto”. Dopo la bufera per le sue dichiarazioni il sindaco di Sirignano Antonio Colucci si affida ad una nota stampa per rettificare quanto aveva espresso nell’immediatezza dei fatti relativamente al caso del video choc delle violenze e della bullizzazione subita da un tredicenne di Sirignano. Nella nota affidata alla stampa la fascia tricolore chiarisce il perché della sua prima dichiarazione: “Il sottoscritto Antonio Colucci, Sindaco Pro-Tempore del Comune di Sirignano, intende rettificare le dichiarazioni apparse ieri ed oggi sulla stampa circa la minimizzazione dell’accaduto al giovane Cristian. Preciso che condanno fermamente l`accaduto e le mie dichiarazioni frutto di un episodio raccontatomi male, non avendo visionato i filmati, ho ritenuto che si trattasse di una semplice lite avvenuta tra adolescenti.

In seguito all’ approfondimento dell’accaduto ritengo che sia doveroso da parte del sottoscritto condannare ogni forma di violenza ed esprimere la piena solidarietà alle giovani vittime e continuerò ad impegnarmi affinche tali episodi non accadono mai più.Sirignano è sempre stata una comunità pacifica e laboriosa e noi amministratori lotteremo perché questa coscienza civica venga preservata”.