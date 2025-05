Trecento firme per chiedere ai commissari: ridate decoro alla Piazza e al Municipio

QUINDICI- Una petizione popolare per sollecitare la Commissione Straordinaria del Comune di Quindici a porre in essere tutti gli atti e le azioni necessarie: “per il recupero dell’immobile sede storica del Comune di Quindici, delle relative aree retrostanti e adiacenti, per ripristinare il decoro urbano della Piazza Municipio e per eliminare le cause delle infiltrazioni che stanno danneggiando la Chiesa Madre del Paese”. Trecento firme depositate da Don Vito Cucca, il parroco della Chiesa di Maria Santissima delle Grazie, all’attenzione della terna commissariale guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano. Le condizioni della Casa Comunale, da anni abbandonata a se’ stessa sono tali per cui, come si legge nella missiva allegata alla petizione popolare: ” anche I’area retrostante adiacente tale immobile comunale è in pessime condizioni igieniche e di manutenzione e, dalla stessa, stanno derivando infiltrazioni e umidità all`interno della vicina Chiesa Madre dedicata alla Madonna Santa Maria delle Grazie; che tale perdurante stato di degrado riverbera gli effetti anche in ambito igienico-sanitario, oltre a costituire un pericolo grave e imminente per la pubblica e privata incolumità” che si rende necessario ed urgente porre in essere tutte le opportune e indispensabili misure edilizie e urbanistiche atte a riparare e ripristinare l’immobile comunale per restituirlo alla sua destinazione pubblica, quale sede storica di municipio comunale, nonché ad intervenire sulle aree retrostanti adiacenti per eliminare il degrado igienico-sanitario e rimuovere le cause delle infiltrazioni nella Chiesa Madre; che la Commissione straordinaria assomma in sé tutte le funzioni che la legge assegna agli organi amministrativi ordinari pertanto ha il potere, ma anche il dovere, di porre in essere tutti gli atti utili e necessari per il recupero della Casa comunale, di intervenire per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie, il decoro dell’area retrostante e adiacente a Piazza Municipio ed eliminare le cause delle infiltrazioni nella Chiesa Madre del Paese, luogo nel quale si svolgono tutte le solenni funzioni religiose”. Pronti anche a raccogliere fondi per sostenere i costi dell’intervento: “che gli istanti non escludono, se si dovesse rendere utile allo scopo, anche di fare ricorso alla raccolta di fondi mediante spontanee donazioni dei cittadini per concorrere nelle spese che l’Amministrazione comunale dovrà sostenere per il ripristino del decoro urbano e delle aree retrostanti e adiacenti alla Piazza Municipio”.