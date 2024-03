Tre segni nascosti di problematiche estensioni delle ciglia

Le estensioni delle ciglia di alta qualità applicate professionalmente sono un prodotto assolutamente sicuro. Purtroppo, ci sono persone allergiche a tali preparati apparentemente sicuri, quindi anche tu, come stilista di ciglia, devi ricordarti delle reazioni indesiderate. Cosa osservare? Ovviamente, è difficile non notare quando gli occhi bruciano e lacrimano. In tal caso, dovresti immediatamente rimuovere le estensioni dalla cliente e meglio indirizzarla da un medico, che deciderà se è necessario l’uso di qualche medicina.

Ma ci sono anche segni molto meno evidenti che l’estensione delle ciglia non è appropriata. Suggeriamo a cosa dovresti prestare attenzione e sensibilizzare le clienti, affinché non sottovalutino questi sintomi, se li incontrano a casa.

Ciglia aggrovigliate

Se dal primo giorno dopo l’estensione è impossibile pettinare le ciglia – non puoi spazzolare le ciglia con un pennello per ciglia, ci sono grumi di colla sui peli o le ciglia si incollano – è necessario intervenire. Non si può considerare “normale” o che “dovrebbe essere così”!

Prima di tutto – sembra semplicemente brutto. In secondo luogo – è potenzialmente pericoloso, poiché le ciglia naturali continuano a crescere, le ciglia incollate possono fondersi, creando piccoli “nidi” visibili. Le ciglia più vecchie – quando cadono – possono “tirare fuori” con loro le nuove ciglia naturali, portando a inutili lacune nella linea delle ciglia. Una pulizia corretta delle ciglia è impossibile, il che può portare a contaminazione e persino infiammazione.

Il trattamento moderno di estensione delle ciglia con strumenti professionali, colle e ciuffi artificiali, si basa sul fatto che ogni ciglia naturale viene veramente estesa o addensata individualmente. Sebbene a ogni ciglia naturale si possano aggiungere più estensioni, ogni ciglia addensata/estesa naturale dovrebbe rimanere separata dalle ciglia vicine.

Ciglia eccezionalmente durature. Non cadono nemmeno per settimane

Non sembra buono all’inizio? Le ciglia non cadono per settimane, anche dopo un mese sono belle e dense come il giorno dello styling. Sembra che non si possa desiderare di più.

Purtroppo, è falso. La ragione di tale “stabilità” è spesso l’uso eccessivo di colla durante l’estensione delle ciglia. Nella maggior parte dei casi, la colla per ciglia può anche essere vista ad occhio nudo. Questo è ancora peggio e più insalubre per le ciglia naturali di alcune ciglia incollate insieme.

Quindi cosa è corretto? Normalmente, le estensioni delle ciglia, ad esempio le extension ciglia kim kardashian, cadono gradualmente nel tempo. Dopo tre-quattro settimane avrai non più del 30% delle estensioni originali delle ciglia nella linea delle ciglia.

Brucia e punge subito dopo l’applicazione

Non credere mai al detto: “Se vuoi essere bella, devi soffrire”. È tempo che tali parole siano riconosciute come inaccettabili. Perché tutto ciò che possono portare sono veri problemi.

Se chiudi gli occhi, la palpebra pizzica spiacevolmente dal primo giorno dopo l’applicazione delle ciglia finte? Ti prude quando lampeggi? Le ciglia ti disturbano, le percepisci come un corpo estraneo leggermente ruvido e pizzicante? Non può essere così! Sensibilizza su questo soprattutto le nuove clienti.

Il pizzicore e il prurito costanti indicano che durante l’estensione delle ciglia non è stata mantenuta la distanza corretta tra l’estensione delle ciglia e la pelle. Questa distanza non può essere né troppo grande né troppo piccola, si parla di 0,5 a 1 mm – gli stilisti di ciglia esperti mantengono facilmente questo equilibrio.

Estendi le ciglia in modo sicuro

Riassumendo: se pizzica o tira, se le ciglia sembrano incollate o storte, la cliente dovrebbe sicuramente decidere di rimuovere le estensioni.

Se l’estensione è ben fatta e la cliente non soffre di allergie, allora:

Durante l’uso quasi non sente le estensioni delle ciglia

Le ciglia sono bellissimamente ricurve, si pettinano facilmente e in generale sembrano armoniose

La colla per ciglia non è visibile ad occhio nudo

Come evitare incidenti irritanti? Beh, prima di tutto, devi essere un maestro nel tuo mestiere. Quindi non rinunciare alla formazione, fai domande, leggi, scopri nuovi prodotti. Devi anche prenderti cura dello studio e degli strumenti di alta qualità. Lavora solo con prodotti buoni e professionali