Tre morti in due giorni, il covid ritorna a fare paura in Irpinia. In meno di 24 ore, il coronavirus è tornato a palesarsi uccidendo le persone, in particolare, purtroppo, quelle più anziane.

Infatti, sono deceduti nella notte, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, due pazienti: un 82enne di Volturara Irpina, ricoverato dal 29 agosto e un paziente di 80 anni di Avellino, ricoverato dal 31 agosto.

Ieri c’era stato un altro decesso, era morta un’altra persona anziana, sempre nel noscomio del capoluogo irpino.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 10 pazienti: 5 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Chirurgia Oncologica, 1 in Oncologia Medica, 1 in Neurochirurgia, 1 in Ginecologia e 1 in Pediatria.