Trasformazione Digitale, il convegno dell’Ente Nazionale alla Camera dei Deputati

Lunedì 15 Gennaio 2024 si è svolto, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il Convegno dell’E.N.T.D., Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale: “Intelligenza Artificiale: implicazioni etiche, rischi sociali ed opportunità di sviluppo per l’Italia”.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti, ricercatori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, che hanno condiviso le loro visioni, esperienze e prospettive sull’IA, una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo in tutti i settori.

Il convegno è stato aperto dal Vicepresidente dell’ENTD e Rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, Maria Concetta Antonica, che ha sottolineato l’importanza di promuovere un dibattito pubblico e trasparente sull’IA, coinvolgendo tutti gli stakeholder e i cittadini. Ha poi presentato i relatori, che si sono succeduti in una serie di interventi tematici, suddivisi in più sessioni: principi e valori, norme e regolamenti, opportunità e sfide, etica e umanesimo.

Pasquale Aiello, Presidente dell’ENTD, ha illustrato i principi e i valori che guidano l’azione dell’ente, che si propone di favorire la trasformazione digitale del paese, attraverso la diffusione della cultura digitale, la formazione delle competenze, il sostegno all’innovazione e la tutela dei diritti. Ha poi evidenziato il ruolo strategico dell’IA, che può contribuire a migliorare la qualità della vita, la competitività, la sostenibilità e la coesione sociale, se usata in modo responsabile e inclusivo.

Successivamente, è stato analizzato lo stato dell’arte delle norme e dei regolamenti sull’IA, a livello nazionale, europeo e internazionale. Sono state poi indicate le possibili soluzioni per garantire un quadro normativo adeguato, che bilanci la protezione dei diritti fondamentali, la sicurezza, la privacy, la responsabilità e la trasparenza, con la promozione dell’innovazione, della competitività e della crescita.

Durante la conference, si sono alternati diversi relatori, che hanno approfondito le opportunità e le sfide che offre in vari ambiti, come il commercio elettronico, la cybersecurity, la sanità, la pubblica amministrazione, la formazione, il servizio sociale e il terzo settore. Tra questi, Davide Casaleggio, fondatore di Casaleggio Associati, ha parlato di come l’IA possa migliorare l’esperienza di acquisto online, personalizzando le offerte, i prodotti e i servizi in base alle preferenze e ai bisogni dei clienti. Giuseppe Carrella, docente di informatica, ha invece riflettuto sulle implicazioni sociali e culturali, chiedendosi quando le macchine diventeranno i veri utenti, e quali saranno le conseguenze per l’identità, la comunicazione e la relazione umana.

Nella sessione successiva, si è affrontato il tema dell’etica e dell’umanesimo nell’ artificial intelligence, con interventi che hanno esplorato le questioni morali, filosofiche e religiose che emergono dall’uso e dallo sviluppo di questa innovazione. Tra questi, Antonino Giannone, filosofo e teologo, ha proposto una riflessione sul rapporto tra l’IA e l’umanesimo, interrogandosi su quale sia il senso e il valore dell’essere umano in un’epoca dominata dalle macchine intelligenti. Riccardo Petricca, docente di etica, ha invece sottolineato il ruolo cruciale della Chiesa nell’orientare l’uso etico e morale.

Tra i relatori, Gentil Petrillo membro dell’ ENTD e membro del comitato scientifico Give Back, ha raccontato il suo intervento, incentrato sul mindset innovativo e del perché è fondamentale sperimentare per introdurre qualsiasi innovazione in azienda.

“Per introdurre l’IA in azienda, ho riportato l’esempio della mentalità Giorno Uno, che prevede di concentrarsi sui clienti ed i dipendenti, prendere decisioni veloci e di alta qualità, fare esperimenti per coltivare nuove capacità, accogliere il fallimento, creare strutture organizzative agili, formare piccoli team padroni di ciò che creano e dare priorità al valore prolungato nel lungo termine.

La mentalità Giorno Uno può essere un potente strumento per stimolare l’innovazione, l’agilità e l’attenzione al cliente/dipendente in una azienda. Adottando questi principi, un’azienda può migliorare la sua competitività e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato in modo efficace. L’ intelligenza artificiale può svolgere un ruolo significativo nell’aiutare i team multidisciplinari ad adottare la mentalità Giorno Uno e promuovere l’innovazione.

L’IA può infatti fornire dati, analisi, previsioni, suggerimenti e soluzioni, che possono supportare il processo decisionale, il problem solving, la creatività e la collaborazione.

Questa tecnologia è talmente potente che può automatizzare e ottimizzare i processi in pochissimo tempo, liberando tempo e risorse per le attività a maggior valore aggiunto. Può infine personalizzare e arricchire l’esperienza di lavoro, aumentando la soddisfazione, la motivazione e la produttività dei dipendenti.”

Il convegno si è concluso con un project che prevede la stesura di un paper sottoscritto dai relatori, il lavoro prevede l’ approfondimento dei temi trattati confrontando le diverse prospettive. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto e di dialogo tra i massimi esperti di digital innovation, digital transformation e AI, utile a sensibilizzare e a informare la società civile sulle tecnologie innovative perché l’artificial intelligence è una disciplina che richiede una visione strategica, una governance partecipata e una responsabilità condivisa.