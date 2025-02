Trasferta della Vis Mediterranea sul campo dell’Arezzo

Nuova insidiosa trasferta della Vis Mediterranea Soccer che domenica prossima, 2 febbraio, sfida l’Arezzo Femminile presso lo Stadio Comunale, nella gara valevole per la 17esima di campionato di serie B femminile.

Le montoresi sono in piena crisi, con risultati che stentano ad arrivare e una classifica ferma al palo ormai dallo scorso 3 novembre, quando è stato conquistato l’unico punto nel campionato cadetto. Se non sembra una lenta agonia poco ci manca. Nel corso della scorsa settimana giocatrici e allenatore sono stati duramente contestati.

Al momento la società sembra aver confermato la posizione di mister Alessandro Caruso, anche se la sua panchina traballa, e non poco. La dirigenza sta valutando quale direzione prendere, consapevole del fatto che, probabilmente, nemmeno un cambio di regia risulterebbe utile ad invertire la rotta.

Bisognerebbe inanellare una serie di vittorie consecutive per provare a sperare in una improbabile salvezza. La Vis Mediterranea rispetto all’Orobica Calcio Bergamo, che si trova al quartultimo posto (dunque salva al momento) con 14 punti, ha un distacco siderale di 13 punti. Dalle parti di Montoro vogliono ancora sperare nel miracolo salvezza, anche se sono in tanti a pensare che (forse) le gialloverdi sono destinate a ritornare in C, dopo la cavalcata vincente dello scorso anno che le è valsa la promozione nel campionato cadetto.

L’auspicio è quello di conseguire almeno una vittoria. La società ha fatto tanto, soprattutto in fase di calciomercato rinforzando la squadra con numerosi acquisti, alcune provenienti anche dalla categoria superiore. Si tenterà il tutto per tutto, almeno per lanciare un segnale di ripresa alla dirigenza.