Tragico incidente sulla tangenziale di Benevento: due morti

Terribile bilancio per un incidente avvenuto ieri sera nel Sannio. Due persone hanno perso la vita, una 64enne ed un 83enne irpini, di Sant’Angelo All’Esca, che viaggiavano sulla stessa auto di proprietà di una Onlus. Altre persone ferite in modo non grave. In tutto tre le auto coinvolte. Tutta da chiarire la dinamica dell’impatto avvenuto sulla tangenziale, tra gli svincoli di Pietrelcina e Benevento Ovest.

Sul luogo la polizia stradale, i vigili del fuoco, ed i sanitari del 118 allertati da alcuni automobilisti di passaggio, per un pelo non coinvolti nel tragico incidente. Uno scenario terribile agli occhi dei soccorritori. Le salme dei due anziani sono state trasportate presso l’obitorio dell’ospedale San Pio. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di recupero delle salme, i rilievi necessari e la rimozione dei mezzi incidentati. Ai veicoli in transito è stato consentito di invertire la marcia per raggiungere l’uscita più vicina.