Tragedia in un vigneto, sessantenne muore stroncato da un infarto

ALTAVILLA- Tragedia nella tarda mattinata di oggi all’interno di un vigneto nel territorio di Altavillla Irpina. Un sessantenne di Grottolella e’ deceduto mentre si trovava per cause in corso di accertamento all’interno dell’area agricola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. La causa del decesso, almeno dalle prime indiscrezioni sarebbe riconducibile ad un malore. A stroncare la vita all’uomo un infarto che non gli ha lasciato scampo. Grande cordoglio in tutta la zona.