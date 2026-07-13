Tragedia sulla strada per il mare : muore trentaduenne, ferita una ventottenne

MUGNANO DEL CARDINALE- Un trentaduenne irpino ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, sulla Flacca, all’altezza della galleria «Capovento» tra i Comuni di Gaeta e Sperlonga. Le cause dello scontro tra la moto che guidava e una vettura sono ancora al vaglio della polizia stradale di Formia. Come riportato da Latina Oggi l’impatto è stato talmente forte che i due giovani in sella alla moto sono stati scaraventati per alcuni metri sull’asfalto. La vittima è Andrea Daniele D’Ambrosio, 32 anni di Maddaloni in provincia di Caserta ma residente a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, non c’è stato niente da fare, è deceduto sul colpo. Gravissima anche la giovane donna che era con lui, Michela D. 28 anni di Napoli, che ha riportato varie lesioni alle vertebre. Dopo l’impatto è stata sbalzata contro il guard rail. Soccorsa dall’eliambulanza del 118 è stata trasportata immediatamente all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove tuttora è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazine della milza ma, fortunatamente non è in pericolo di vita. Ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Formia il conducente della vettura con cui la moto è entrata in collisione e le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Ha una prognosi di dieci giorni. Andrea e Michela erano partiti dalla provincia di Caserta nella prima mattinata, diretti al mare a Sperlonga, dunque erano quasi arrivati, poi l’impatto e la tragedia al chilometro 17 della strada regionale Flacca.