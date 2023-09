Tragedia a Solofra, 53enne ritrovato privo di vita. E’ accauto subito dopo mezzogiorno in via Francesco Guarino. I vigili del fuoco sono stati allertati perché l’uomo non rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini.

La squadra dei caschi rossi, una volta entrata in casa, ha rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita. Sul posto il personale medico e i carabinieri per i rilievi di propria competenza.