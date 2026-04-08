Tragedia sfiorata in Irpinia: uomo imbocca binari della stazione allo scalo di Montaguto-Panni

Tragedia sfiorata in Irpinia. Scongiurato deragliamento treni allo scalo di Montaguto-Panni, al confine tra Campania e Puglia dove un uomo di 69 anni per cause accidentali ha imboccato i binari della stazione anziché procedere lungo la strada provinciale facendo temere il peggio. L’anziano è salvo grazie al tempestivo intervento della polizia di Ariano Irpino, che lo ha prima guidato al telefono attraverso il vice questore Giulio Masini, tranquillizzandolo e invitandolo ad abbandonare la sua auto, per poi metterlo in sicurezza all’arrivo della volante. Operazioni coordinate dalla sala radio del commissariato arianese. Sul posto i tecnici di Rfi. Allertata la Polfer di Bari e Napoli. Pericolo scongiurato e ripresa dei collegamenti lungo la linea Caserta-Foggia. I treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.