Tragedia sfiorata ad Avellino: arrestato 40enne armato diretto dall’ex compagna

Così in un post su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi:

Tragedia sfiorata ad Avellino, dove un 40enne è stato arrestato dopo aver minacciato di morte l’ex compagna. Grazie al monitoraggio in tempo reale del braccialetto elettronico, la Polizia è riuscita a intercettare l’uomo proprio mentre si dirigeva verso l’abitazione della donna armato di un coltello da 33 cm. Durante il fermo, l’aggressore si è scagliato contro gli agenti con calci e ha danneggiato la volante, prima di essere definitivamente immobilizzato.