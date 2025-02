Tragedia a Serino, trentottenne si toglie la vita: paese sotto choc

SERINO- Una tragedia, l’ennesima che funesta l’Irpinia, scuote in queste ore la comunita’ di Serino. Nella tarda serata di oggi infatti, un trentottenne e’stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione. Non ci sarebbero dubbi sul gesto volontario da parte del giovane. Quando sono intervenuti i soccorsi, il personale del 118, per lui non c’era piu’nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della locale stazione dell’Arma.