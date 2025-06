Tragedia nelle campagne di Venticano: sessantaduenne trovato senza vita sul trattore

VENTICANO- Trovato privo di vita sul suo trattore all’interno di una campagna di sua proprietà, in Contrada Ilici. Quello che e’ avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Venticano. La vittima e’ un sessantaduenne del posto. Quando sono giunti sul posto Carabinieri e personale medico, il sessantaduenne era già privo di vita. Da una prima ispezione cadaverica, stando alle poche notizie trapelate sarebbe emerso che il sessantaduenne e’ stato attinto da un colpo di arma da fuoco. Non e’ chiaro però se l’arma, una pistola, fosse nella sua disponibilità o meno e se si tratti di un incidente o qualcosa di qualche altra ipotesi, anche quella autolesionistica. Gli accertamenti sono in corso. Come sempre avviene in queste circostanze gli inquirenti non escluderebbero nessuna ipotesi al momento. Saranno gli accertamenti tecnici dei Carabinieri a stabilire cosa e’ avvenuto.