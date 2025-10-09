Tragedia nella Rems, 30enne indagato per omicidio preteritenzionale: lunedì l’autopsia

SAN NICOLA BARONIA – Omicidio preterintenzionale. Questa l’ipotesi di reato per cui la Procura di Benevento procede nei confronti di P.S, classe 96, sottoposto alla misura di sicurezza nella Rems di San Nicola Baronia per la morte di un altro “ospite” della Rems, un cinquantanovenne di Caserta, che a causa della brutale aggressione subita a colpi di calci e pugni era stato ricoverato con un trauma cranico al Moscati di Avellino il 29 settembre, dove e’ deceduto lo scorso 6 ottobre. Gli inquirenti ipotizzano che sia in conseguenza della violenta aggressione ricevuta. Proprio per questo motivo su rogatoria della Procura di Benevento, il pm della Procura di Avellino Francesco Santosuosso, ha disposto per lunedì alle nove il conferimento dell’ incarico medico legale sulla salma del cinquantanovenne, che sara’ effettuato presso il Moscati di Avellino. La tragedia avvenuta nella Rems di San Nicola Baronia ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza all’interno della struttura.