Tragedia nel centro di Avellino, giovane straniero trovato senza vita in casa. Indaga la Polizia

AVELLINO- Il corpo privo di vita di un giovane di nazionalità straniera è stato rinvenuto dal personale del 118 e dagli agenti della Volanti della Questura di Avellino all’interno dell’abitazione al primo piano di un palazzo tra Via Stanislao Esposito e Via Tagliamento. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla vicenda, anche se almeno dalle prime indiscrezioni l’ipotesi più probabile è che si tratti di un gesto autolesionistico.
