Tragedia Mirabella, anche De Luca si unisce al dolore della comunità irpina

“Siamo addolorati e sconvolti per il tremendo incidente avvenuto questa notte sulla statale 90 nel territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove hanno perso la vita quattro ragazzi, tre di 21 anni, originari dei comuni limitrofi di Frigento e Grottaminarda e il più giovane, di 18 anni, residente proprio a Mirabella Eclano. Quattro vite spezzate, speranze, sogni e progetti infranti. Ci uniamo al dolore delle comunità irpine, dove i giovani erano conosciuti e stimati ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie per questa immane tragedia”.

E’ quanto dichiara il presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca.