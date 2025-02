Tragedia a Lacedonia, il sindaco Di Conza: cordoglio di tutti i comuni del territorio

LACEDONIA- Non c’è solo il cordoglio dell’amministrazione comunale che rappresenta, ma di tutti i sindaci e amministratori dell’Alta Irpinia che questa mattina erano presenti in Rione Michele Bianchi per partecipare al taglio del nastro dell’ Asilo Nido. Antonio Di Conza, il primo cittadino di Lacedonia e’ ancora sotto choc per quello che e’ avvenuto nel corso dell’inaugurazione, il malore fulminante che ha strappato ai suoi affetti e alla comunità un valido professionista, l’ingegnere Michele Di Geronimo, che aveva curato il progetto del Nido, ed ha avuto il malore poco dopo il suo intervento. Per lui non c’è stato nulla da fare e un giorno di festa si è trasformato in tragedia. La comunita’ di Lacedonia, come ha sottolineato lo stesso primo cittadino Di Conza: “non solo ha perso un valido e brillante professionista ma anche un uomo che si era dedicato alla vita del suo paese, essendo stato sindaco negli anni del post terremoto”. Ora Lacedonia si prepara a dargli l’ultimo saluto.