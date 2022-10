Si è accasciato al suolo ed è morto. È successo poco fa, nei pressi di via Roma ad Avellino.

L’uomo, residente a Monteforte, stava passeggiando con la famiglia quando è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri che, dopo aver accertato le cause naturali del decesso, hanno restituito la salma ai familiari.