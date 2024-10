Tragedia a Fontanarosa: La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto alla piccola Francesca D’Arienzo

La comunità di Fontanarosa è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Francesca D’Arienzo, una bambina di soli dieci anni, vittima di un drammatico incidente domestico. La triste fatalità si è consumata lungo la strada Nazionale tra Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, quando un pesante cancello in ferro, scivolato fuori dai binari, ha colpito la piccola, causandole lesioni mortali. La Procura di Benevento ha avviato immediatamente le indagini e, dopo un primo esame esterno eseguito dal medico legale, potrebbe concedere già nelle prossime ore il nullaosta per il funerale, permettendo alla famiglia e alla comunità di dare l’ultimo saluto alla bambina.

L’incidente è avvenuto presso l’abitazione della famiglia in contrada Caprino.

Per comprendere le dinamiche esatte, i Carabinieri di Mirabella Eclano hanno sequestrato il cancello, su cui sono in corso accertamenti tecnici. Le autorità vogliono stabilire se ci siano responsabilità legate a difetti strutturali o di manutenzione dell’infrastruttura. I primi riscontri sembrano confermare che la causa del decesso sia stata un trauma da schiacciamento, rilevato dal medico legale durante il primo esame esterno del corpo della bambina.

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Chiara Marcaccio, che nelle prossime ore potrebbe rilasciare l’autorizzazione necessaria per lo svolgimento del funerale. Una decisione attesa con ansia dai familiari e dai concittadini che desiderano stringersi attorno alla famiglia di Francesca per sostenerli in questo momento di dolore.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Fontanarosa, che si è stretta attorno ai genitori della bambina, Maria Beatrice e Gerardo, noti e amati da tutti. Innumerevoli messaggi di cordoglio e sostegno stanno giungendo alla famiglia, e nelle prossime ore sono previsti momenti di raccoglimento in ricordo della piccola Francesca, descritta da molti come una bambina vivace, affettuosa e sempre sorridente. La cittadina si prepara ora a darle l’ultimo, unendosi con discrezione e rispetto alla sofferenza della sua famiglia, mentre i Carabinieri proseguono le indagini per fare chiarezza su questo tragico incidente.