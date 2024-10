Tragedia di Lioni, esame autoptico sulla bimba morta nella culla per sospetto rigurgito

LIONI- Ci sarà l’esame medico legale sulla salma della bimba di due mesi rinvenuta priva di vita all’interno della culla per un sospetto soffocamento da rigurgito. La Procura di Avellino dopo l’ispezione e l’esame esterno eseguito dal medico legale incaricato dal pm di turno, ha infatti disposto un accertamento per chiarire la causa del decesso della bimba. La tragedia è avvenuta nella mattinata, quando la mamma della piccola, tra l altro sottoposta ad una misura cautelare agli arresti domiciliari, ha dato l’allarme ai soccorsi. Purtroppo inutili, visto che per la bimba non c’era nulla da fare. Nelle prossime ore sarà dunque conferito l’incarico per l’esame autoptico da parte del sostituto procuratore di turno. Sotto choc la comunità altirpina.