Tragedia di guardia, l’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 23’40 di ieri 23 luglio, è intervenuta nel comune di Guardia Dei Lombardi in via Roma, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura la quale durante la marcia prima urtava tre vetture in sosta e poi si ribaltava. L’uomo alla guida di 48 anni residente a Guardia Dei Lombardi, rimaneva schiacciato sotto l’auto,e all’arrivo della squadra era già deceduto. Si provvedeva a mettere in sicurezza il veicolo e dopo i rilievi dell’incidente effettuati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant’Angelo Dei Lombardi e della Stazione di Morra De Sanctis, il corpo veniva recuperato e su disposizione dell’autorità giudiziaria veniva trasporto presso la camera mortuaria dell’ospedale di Sant’ Angelo Dei Lombardi.