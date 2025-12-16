Tragedia a Ronchi dei Legionari: muore centauro irpino

Ancora sangue sulle strade di Ronchi dei Legionari, in Friuli Venezia Giulia. A perdere la vita è stato un giovane di 31 anni, originario di Avellino, rimasto vittima di un drammatico incidente lungo viale della Serenissima.

Il 31enne stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo – una Suzuki 750 – cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

La notizia ha scosso profondamente anche l’Irpinia, dove il giovane era molto conosciuto: sui social network si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e di affetto per una vita spezzata troppo presto.