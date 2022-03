Comunità di Ariano Irpino in lutto per l’improvvisa perdita di un insegnante 57enne originario proprio del Tricolle. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita in una struttura ricettiva di Miramare di Rimini.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma il medico non ha potuto far altro che accertarne il decesso e informare la Questura. Dai primi rilievi sembrerebbe che l’insegnante sia stato stroncato da un malore.