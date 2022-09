Tragedia a Montella: 50enne muore nell’incendio della propria abitazione

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nella serata di ieri in via Piazzavano a Montella per un incendio che si è sviluppato in una abitazione del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato immediatamente la locale squadra del distaccamento di Montella, supporta dalla squadra del distaccamento di Lioni, un’autobotte e un’altra squadra dalla sede centrale di Avellino.

Le fiamme che hanno avvolto l’intera abitazione sono state spente con non poche difficoltà, visto che la casa era situata in fondo a un vicolo molto stretto. Purtroppo all’interno è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 50 anni privo di vita.