Tragedia a Grottolella, donna muore in auto schiantodosi contro il cimitero

Tragedia a Grottolella, una donna di circa 60 anni muore in auto schiantodosi contro il cimitero. Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa. Non è escluso che la vittima abbia accusato un malore mentre era alla guida del veicolo impattando poi violentemente con l’auto proprio contro le mura del complesso cimiteriale. La dinamica dell’incidente è tuttavia al vaglio degli inquirenti. Importanti, ai fini della ricostruzione dell’accaduto, le telecamere di video-sorveglianza della zona, così come le testimonianze di residenti e passanti. Sul posto sono prontamente accorsi i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona che era a bordo dell’auto. L’importante arteria che collega i comuni di Altavilla Irpina, Grottolella e Montefredane è stata transennata dai Carabinieri della Stazione di Montefredane per poter eseguire i rilievi del caso. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.