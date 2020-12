Economia Trading online: si punta sempre più sulla formazione, ecco i libri gratuiti migliori del momento 13 Dicembre 2020

Il forte aumento di trader indipendenti ha reso evidente l’importanza della formazione, per imparare a fare trading online in modo professionale. Nel 2019 i broker autorizzati dalla Consob sono cresciuti dell’89% rispetto al 2018, arrivando a 242 società certificate, mentre nel 2020 il volume delle operazioni è salito in modo vertiginoso, a causa dei tassi d’interesse ai minimi storici e della maggiore volatilità dei mercati finanziari.

Se da un lato le oscillazioni dei prezzi offrono molte opportunità ai trader autonomi, per speculare sulle fluttuazioni delle quotazioni, è indispensabile aumentare le proprie competenze puntando sulla formazione. Per farlo gli esperti di DiventareTrader.com consigliano di partire dai libri di trading online gratuiti, per poi acquistare anche volumi a pagamento e continuare il percorso di crescita professionale con corsi specializzati.

Oggi sono gli stessi broker a offrire risorse molto utili per sviluppare capacità e conoscenze più approfondite sul trading online, con contenuti spesso gratuiti e inclusi nei servizi garantiti ai clienti registrati. Allo stesso tempo basta cercare sul web per trovare tantissimi contenuti, selezionando quelli più autorevoli e veramente efficaci per diventare trader più esperti e preparati. Ecco alcuni libri da leggere assolutamente per acquisire nuove competenze nel trading finanziario.

I migliori libri di analisi tecnica per il trading online

L’analisi tecnica è una delle competenze più importanti per un trader, infatti consente di analizzare i grafici e studiare gli andamenti dei prezzi in modo accurato, per individuare le tendenze e pianificare strategie consapevoli più efficienti. Al giorno d’oggi l’analisi tecnica è essenziale per investire su qualsiasi asset, tra cui criptovalute, Forex, materie prime e azioni, inoltre consente di impostare correttamente i valori di stop loss e gestire in modo migliore il rischio.

Tra i libri sull’analisi tecnica nel trading online c’è senz’altro Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari di John Murphy, una vera e propria bibbia per apprendere a interpretare i grafici degli asset. Il volume proposto da Hoepli è considerato essenziale per qualsiasi trader alle prime armi, in grado di ottenere migliaia di recensioni positive e aiutare molti investitori ad operare in modo migliore sui mercati finanziari.

Chi conosce la lingua inglese può studiare anche con il libro Technical Analysis Explained di Martin Pring, un lavoro davvero esaustivo e completo in grado di trattare l’analisi tecnica a 360 gradi, per capire tutti i meccanismi che stanno dietro allo studio delle dinamiche dei prezzi. Da non perdere è anche Japanese Candlestick Charting Techniques di Steve Nison, un libro eccezionale per diventare esperti dei grafici a candele giapponesi, i più efficaci e apprezzati per l’analisi dei movimenti dei titoli.

Trading online: i migliori libri sull’analisi fondamentale

Oltre allo studio dei grafici è indispensabile imparare anche l’analisi fondamentale, per integrare nelle proprie strategie d’investimento i fattori macroeconomici più importanti capaci di influenzare i trend di mercato. Si tratta di una competenza complessa, da maturare con l’esperienza nel corso degli anni, tuttavia esistono alcuni libri che aiutano ad accelerare questo percorso formativo, per scoprire segreti che soltanto i grandi investitori internazionali conoscono.

Un libro da acquistare necessariamente in merito all’analisi fondamentale dei mercati finanziari è L’Investitore Intelligente di Benjamin Graham, un bestseller mondiale scritto dalla persona che ha ispirato Warren Buffett, in grado di cambiare la vita di migliaia di trader professionisti. Altrettanto utile è la lettura di Analisi Fondamentale di Adelaide Marchesoni, una guida per sapere come valutare un titolo in Borsa in base a tutti gli aspetti che possono contribuire alla quotazione di un asset.

Naturalmente non può mancare nella propria libreria finanziaria Il Metodo Warren Buffett, realizzato da Robert Hagstrom e pubblicato da Hoepli, in cui attraverso la biografia del più grande investitore di tutti i tempi è possibile imparare alcuni concetti davvero utili, in particolare per comprendere come analizzare i fondamentali delle società quotate per individuare le imprese giuste su cui investire. La formazione professionale rimane sempre il primo investimento da realizzare per un trader, ricordandosi di dedicare tempo e risorse per migliorare le proprie competenze tecniche.