“Tra di noi”, la presentazione del romanzo sabato ad Avellino

Un sabato pomeriggio dedicato alla cultura quello che si terrà il 25 ottobre 2025 presso il Jigger CocktailBar di Corso Vittorio Emanuele II, offrendo un’occasione unica per immergersi nel mondo delle parole e delle emozioni.

L’appuntamento, previsto per le ore 17:30, vedrà la presentazione del nuovo romanzo “Tra di noi” dello scrittore Christian Coduto, pubblicato da Giazira Scritture.

Durante l’evento interverranno Sara Spiniello, rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino e la dottoressa Simona Romani, referente per le Pari Opportunità del medesimo gruppo. La moderatrice della presentazione sarà la giornalista Floriana Guerriero, che guiderà il dialogo tra gli ospiti e il pubblico.

Infine, Christian Coduto presenterà il suo romanzo, condividendo spunti e approfondimenti sulla sua opera letteraria.