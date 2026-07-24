TPL, dopo 36 anni “Sì” della Regione alla fermata al Cimitero

Dopo 36 anni torna il collegamento del trasporto pubblico locale con il Cimitero comunale di Avellino. La Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ha infatti autorizzato, in via sperimentale, l’istituzione di due corse della linea urbana, accogliendo la richiesta avanzata dal Comune di Avellino e la proposta di rimodulazione predisposta da AIR Campania.

Si tratta di un risultato significativo per la città: dal 1990, infatti, il Cimitero non era più servito dal TPL, privando per oltre tre decenni tanti cittadini, in particolare anziani e persone con difficoltà negli spostamenti, della possibilità di raggiungere con facilità un luogo di raccoglimento e di memoria.

L’iniziativa nasce da una precisa volontà dell’Amministrazione comunale, fortemente sostenuta dal Sindaco di Avellino, Nello Pizza, e dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Ettore Iacovacci, che sin dal suo insediamento ha avviato un confronto con la Regione Campania e con AIR Campania per ripristinare servizi essenziali progressivamente soppressi nel corso degli anni.

«Il ritorno del collegamento con il Cimitero comunale rappresenta un traguardo importante per la nostra amministrazione – dichiara l’assessore Iacovacci – restituiamo ai cittadini un servizio che mancava da troppo tempo e che risponde ad un’esigenza concreta più volte manifestata dalla comunità. Consentire di raggiungere il cimitero con i mezzi pubblici significa garantire un diritto di mobilità, soprattutto a chi non dispone di un mezzo proprio o ha maggiori difficoltà negli spostamenti. Avevamo annunciato il nostro impegno per il ripristino di fermate e collegamenti che negli anni erano stati eliminati. Questo è il primo risultato concreto di un percorso che intendiamo portare avanti con determinazione».

L’Assessore rivolge, infine, un sentito ringraziamento al Consigliere regionale e Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Maurizio Petracca «che si è immediatamente attivato presso gli uffici regionali, contribuendo in maniera determinante a far sì che la richiesta del Comune trovasse una rapida risposta. La sua disponibilità e la collaborazione istituzionale hanno consentito di raggiungere questo importante risultato in tempi molto brevi». Un ringraziamento viene inoltre rivolto al manager di AIR Campania, Anthony Acconcia, «per la disponibilità dimostrata collaborando alla rimodulazione

del servizio e rendendo possibile il ripristino di un collegamento atteso da oltre trent’anni».