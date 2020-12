Attualità Totalife: maxi spesa solidale di Natale per 130 famiglie 10 Dicembre 2020

Maxi spesa solidale dell’Associazione “Totalife” per le famiglie avellinesi e campane in difficoltà. Sarà un Natale un po’ più dolce per 130 famiglie destinatarie di una spesa contenente generi alimentari e prodotti di prima necessità come pannolini per bambini, saponi, detersivi, omogeneizzati e tanto altro ancora.

Ad Avellino, grazie alla collaborazione con il parroco di Rione Parco, don Emilio Carbone, sono state individuate 70 famiglie a cui nei prossimi giorni saranno consegnate le spese solidali. Le altre 60 sono equamente distribuite tra Nocera Inferiore e Angri, dove, sabato prossimo, 12 dicembre, si effettuerà la consegna delle spese.

Anche in questo caso le locali parrocchie, la Chiesa Madre di San Matteo di Nocera Inferiore e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Angri, hanno collaborato con l’Associazione presieduta da Roberto Godas per l’individuazione delle famiglie meno fortunate.

“In questo momento di grande difficoltà – precisa Godas – abbiamo sentito il bisogno di essere ancora più presenti e vicini a chi vive una situazione di grave disagio. Il Natale è una festa di famiglia che deve essere celebrata e onorata da tutti. Per fortuna sul territorio possiamo contare su una rete solidale molto estesa, sempre pronta sostenerci nelle nostre iniziative”.

In prima linea anche diverse aziende della provincia come la De Matteis Agroalimentare e l’Oleificio Basso che hanno garantito la fornitura di pasta e olio. La Doria di Angri, invece, ha coperto la fornitura di prodotti in scatola e succhi di frutta.

“Naturalmente tutto questo è stato reso possibile – spiega Godas – dai nostri tanti sostenitori che, anche attraverso la donazione del 5 per mille, ci consentono di portare avanti iniziative e progetti solidali in provincia e non solo”.

“Non possiamo che ringraziare tutti della generosità e della grande attenzione rivolta a coloro che vivono situazioni di sofferenza e disagio economico. Totalife – conclude il Presidente – si conferma punto di riferimento di una straordinaria rete di solidarietà, e questo non può che riempierci d’orgoglio”.