Torre le Nocelle celebra San Ciriaco: una giornata di fede e tradizione

Oggi, 16 marzo, la comunità di Torre Le Nocelle celebra con grande devozione il Santo Patrono San Ciriaco di Roma, in occasione del suo martirio, che avvenne proprio il 16 marzo. Una giornata ricca di eventi religiosi e civili, che unisce tutta la cittadinanza in segno di fede e tradizione.

Il programma religioso prevede un’intensa partecipazione dei fedeli. La giornata inizierà con le sante messe, e alle 11:00 si celebrerà la Santa Messa con solenne panegirico, in onore di San Ciriaco. Alle 12:00 avrà luogo la tradizionale processione, che attraverserà le strade del paese, accompagnata dalla devozione della comunità. La giornata si concluderà con la Santa Messa conclusiva, seguita dal corteo processionale verso l’oratorio, dove sarà riposizionata la statua del santo patrono.

Accanto agli eventi religiosi, il programma civile prevede diverse iniziative per coinvolgere tutta la cittadinanza. La banda musicale Città di Pietrastornina, diretta dal Maestro Pino Minucci, allieterà le vie del paese con un concerto bandistico, accompagnando la processione con le sue melodie, per creare un’atmosfera di festa e devozione.

La serata si concluderà alle 21:00, presso il Centro Polivalente in Via Padula, con un concerto di musica live offerto dai Miuzikant e a seguire disco vibes by rosch dj e alfonso roma voice.

Un’occasione imperdibile per tutti i cittadini e i visitatori di vivere intensamente la tradizione religiosa e la comunità di Torre Le Nocelle, celebrando San Ciriaco con grande devozione e partecipazione.