Torna Irpinia Mood con la sua X edizione: con Sentieri Mediterranei, l’anteprima a Summonte

Irpinia Mood celebra la sua X edizione con una serie di appuntamenti che valorizzano il patrimonio enogastronomico del territorio e raccontano l’Irpiniaattraverso il cibo, le esperienze e gli incontri.

A Summonte per immergersi in un’atmosfera mediterranea

Dal 21 al 23 agosto, nell’ambito di Sentieri Mediterranei, arriva l’Anteprima Irpinia Mood. Un’immersione nella filosofia del food festival, tre giorni in cui chef e produttori lavorano insieme in un progetto collettivo, condividendo pratica culinaria e ricerca gastronomica.

Inserito nel circuito I Borghi più belli d’Italia, Summonte ospita la 28ª edizione di un evento fondamentale per il territorio grazie alla sua capacità di creare connessioni tra culture diverse, eccellenze locali e pubblico coinvolgendo artisti e musicisti provenienti da tutto il Mediterraneo.

La vocazione al dialogo tra culture e linguaggi lo rende il contesto perfetto per l’anteprima di Irpinia Mood.

Il Food Village diffuso

Il Food Village diffuso si articola in tre punti ristoro, dove altrettanti menù prendono forma dalla visione di chef e ristoratori irpini.

Via Borgonuovo ospita il Biodistretto d’Irpinia, che propone ogni sera una diversa interpretazione del territorio. Salvatore Ciccarelli con il Maeba, Flavio Rubino con la Trattoria Braceria Due Nani e Dylan Bernardo con l’Azienda Bioagrituristica Le Cesine. Accanto a loro, la postazione dedicata ai dolci curata da Avellino Scalo con Gelsomina Manna.

In Piazza Matarazzo, il pop up restaurant riunisce Mattia Sarnese di Borgomeria, Ivan Matarazzo di Trattoria Concè e Alessandro Alvino di Italia InPasta, chiamati a costruire insieme un’esperienza condivisa con tavoli sotto le stelle.

Il Food Truck di Irpinia Mood porta lo street food nel cuore del borgo (a Piazza Alessio de Vito). Il 21 agosto salgono a bordo anche Alessandro Sgrosso e Danila Andreotti (Eldo’ Bistrot) che firmano la proposta della serata.

I vini di Villa Raiano e le birre di Parthenyascandiscono il percorso da tre punti beverage. Tra le referenze, una birra senza glutine che dialoga con il tema INTOLLERANTI.

La decima edizione del festival e il tema INTOLLERANTI

L’anteprima conduce dolcemente verso il Food Festival irpino che, quest’anno, arriva alla decima edizione di ricerca gastronomica e territoriale, consolidando una consapevolezza che porta a interrogarsi su temi sempre più complessi e divisivi.

In questo contesto, il tema INTOLLERANTI è un invito a riflettere, discutere e dibattere su due realtà intrecciate: l’aumento delle intolleranze alimentariche trasforma la cucina contemporanea e la polarizzazione sociale che attraversa il nostro tempo.

L’ambizione di Visit Irpinia, startup innovativa che organizza e sviluppa il festival, è superare una visione del cibo come sola dimensione conviviale e riconoscergli un ruolo culturale capace di generare dialogo tra persone, comunità e sensibilità diverse, trasformando tensioni in opportunità di confronto.

Verso Irpinia Mood

Il viaggio prosegue nella nuova sede di Villa Amendola, dal 27 al 30 agosto, dove 94 chef da tutta Italia interpreteranno il tema INTOLLERANTI con degustazioni, interventi e masterclass.

Per i food lover e i curiosi sarà un’occasione per comprendere come il cibo esprime il presente e costruisce consapevolezza sul futuro. Un primo “assaggio” di Irpinia Mood.

Info e programma

ANTEPRIMA IRPINIA MOOD

Summonte (Av) | 21-23 agosto 2026

Nell’ambito della 28ª edizione di Sentieri Mediterranei

Tutte le sere dalle ore 20.00

Via Borgonuovo – Biodistretto d’Irpinia

● 21 agosto : Maeba – Salvatore Ciccarelli

● 22 agosto: Le Cesine – Dylan Bernardo

● 23 agosto: Trattoria Braceria Due Nani – Flavio Rubino

● I dolci di Avellino Scalo con Gelsomina Manna

Piazza Alessio de Vito – Food Truck

● Street food a cura di Irpinia Mood

● Il 21 agosto con Alessandro Sgrosso e Danila Andreotti di Eldo’ Bistrot

Piazza Matarazzo – Pop up restaurant

Con Mattia Sarnese (Borgomeria), Ivan Matarazzo (Trattoria Concè), Alessandro Alvino (Italia InPasta).

Beverage lungo il percorso

Villa Raiano e Parthenya con vini e birre artigianali (tra cui una referenza senza glutine).

IRPINIA MOOD FOOD FESTIVAL | INTOLLERANTI

Villa Amendola, Avellino | 27-30 agosto 2026, ore 19:00-24:00

Info e protagonisti su www.irpiniamood.it

Per info generali

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