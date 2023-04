Torna il Consiglio comunale: al via il nuovo sistema di registrazione di presenze, interventi e votazioni

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Avellino. La massima assise cittadina è stata convocata, presso la Sala consiliare di Palazzo di Città, per il prossimo 2 maggio, alle ore 10,30, in prima convocazione, ed il 4 maggio, allo stesso orario, in seconda convocazione .

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming collegandosi al servizio sul sito web del Comune di Avellino.

Sei i punti all’ordine del giorno

1) Prop. N. 34 del 08/02/2023 – Proposta n. 34 del 08/02/2023 – sdemanializzazione relitto di mq 3 foglio 40 P.lla 2656;

2) mozione del consigliere Ferdinando Picariello – Valutazione negativa del disegno di Legge sull’autonomia differenziata;

3) mozione del consigliere Francesco Iandolo – Proposta di conferimento dei benefici della Legge Bacchelli all’artista Marcello Colasurdo;

4) mozione del consigliere Francesco Iandolo – Richiesta al governo e al Parlamento l’immediato ripristino del fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane nella Legge di Bilancio 2023;

5) mozione del consigliere Francesco Iandolo – Ex Eliseo scuola pubblica di cinema in Campania;

6) mozione del consigliere Francesco Iandolo – Dignità retributiva appalti comunali.