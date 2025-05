Torna ad Ariano Irpino un evento ad alto valore educativo: “Guida la tua vita”

L’Arena Pietro Mennea di Ariano Irpino si prepara ad accogliere “Guida la tua vita”, un appuntamento atteso e sentito, dedicato all’educazione stradale e alla sicurezza alla guida. L’evento, in programma per sabato 31 maggio e domenica 1° giugno 2025, è organizzato dall’Associazione ONLUS “Guida la tua vita”, in collaborazione con enti locali, scuole e forze dell’ordine.

Un’esperienza formativa e coinvolgente

La manifestazione intende sensibilizzare i giovani attraverso attività dinamiche, simulazioni e dimostrazioni pratiche. Non una semplice esposizione, ma un vero laboratorio di cittadinanza attiva.

Sabato 31 maggio, spazio a:

Educazione stradale per studenti di ogni ordine e grado

Simulazioni di incidenti e corsi di primo intervento

Corso di guida sicura con go-kart su circuito controllato (a cura di S.S. Kart)

Domenica 1° giugno, ore 10:00:

Partenza dello slalom amatoriale dimostrativo, pensato per trasmettere ai partecipanti le corrette tecniche di guida in contesto controllato.

Ingresso libero e gratuito.

Protagonisti anche gli studenti

Grande attenzione sarà riservata al mondo della scuola: a tutti gli istituti scolastici partecipanti verrà conferita una borsa di studio, in base a un elaborato sul tema della sicurezza stradale. Un’opportunità per educare alla responsabilità civica e premiare il merito.

Un progetto che unisce territori e istituzioni

Hanno già sviluppato e sostenuto il progetto nei loro Comuni i sindaci di: Castel Baronia, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Montaguto, Flumeri, Montecalvo Irpino, Greci e Casalbore, confermando una sinergia istituzionale preziosa e lungimirante.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, che ha sposato con entusiasmo la proposta, riconoscendone il valore sociale, educativo e preventivo.

Supporto all’organizzazione anche da parte del Moto Touring, che curerà logistica e ordine pubblico, garantendo lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

“Guida la tua vita” è più di un evento: è un messaggio forte, chiaro e necessario. Un’occasione per trasmettere ai giovani l’importanza di scegliere responsabilmente, ogni giorno.