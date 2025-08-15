Torelli di Mercogliano, incendio domato in località Cava

Appena preso servizio per il presidio antincendio sull’autostrada italiana, i ragazzi della Misericordia del Partenio sono stati prontamente attivati dal Comune per un incendio in località Cava a Torelli di Mercogliano.

In pochissimo tempo si sono messi in moto e, giunti sul posto, hanno collaborato con la Comunità Montana del Partenio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.