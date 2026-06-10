Torella dei Lombardi festeggia i 105 anni di Ida, testimone di oltre un secolo di storia

TORELLA DEI LOMBARDI- Più di un secolo di racconti, precisamente 105 anni, a partire dall’ Appia, la strada lungo la quale ha abitato e ha collaborato all’attività commerciale della sua famiglia. Il Comune irpino, a partire dal sindaco Amado Delli Gatti, la scuola, gli alunni della V elementare, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Torella Massimiliano Lo Priore e i nipoti che la accudiscono amorevolmente hanno festeggiato questa mattina i 105 anni della signora Ida De Stasio, originaria di Luogosano ma da ottanta anni residente a Torella, che, come ha ricordato il sindaco Delli Gatti, rappresenta “la memoria storica di Torella dei Lombardi”. E così, quale occasione migliore per gli alunni, che hanno portato anche doni alla ultracentenaria, per conoscere dalla voce di chi l’ha vissuta, la storia del loro paese? Non un semplice compleanno, dunque, ma un momento per far conoscere alle nuove generazioni cosa è avvenuto e come sono stati vissuti gli eventi più importanti del secolo scorso nella loro comunità. Così, l’ultracentenaria, che di quella storia ha un ricordo chiaro, ha

raccontato di aver votato per la prima volta a Torella dei Lombardi per il Referendum Monarchia- Repubblica, ha vissuto durante la seconda guerra mondiale, avendo di fronte alla sua abitazione prima gli accampamenti delle truppe tedesche e poi quelle degli anglo-americani. Ma ha anche vissuto l’ evoluzione della mobilità della società sulla Via Appia, ha conosciuto quello che negli anni 20-30 del Novecento era poco piu’ che un tratturo e ora vede sfrecciare le vetture. Anche perché la località dove risiede da un secolo la signora Ida, quella di Taverna, era anche un luogo di passaggio e di sosta per tutti coloro che poi dovevano continuare la strada in particolare per il trasporto delle merci.

Non a caso uno dei messaggi dedicati all’evento sulla pagina social del Comune di Torella, definisce la vita della signora Ida ” un libro straordinario, pagine piene di coraggio, amore e saggezza”, una conoscenza di ciò che rappresentano la storia delle persone. E il Comune ha anche aggiunto: ” Un esempio prezioso per tutti noi ,un dono immenso conoscerti . Ti auguriamo una splendida giornata,circondata da tutto l’amore che meriti. Un ringraziamento speciale, ai bambini del nostro plesso,alle docenti e a Suor Teresa per aver organizzato questa bellissima sorpresa”