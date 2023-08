Titina, un film di animazione sulla prima cagnolina che sorvolò il Polo Nord

Un film d’animazione dedicato al primo fox terrier che a bordo del Dirigibile Norge aveva sorvolato il Polo Nord. Si tratta di Titina, la cagnolina del generale originario di Lauro, Umberto Nobile, noto per l’impresa compiuta nel 1926 insieme a Roald Amundsen, quella di sorvolare per la prima volta l’ Artico. Insieme ai membri dell’equipaggio c’era proprio la cagnolina, che da quando era stata ritrovata per le strade di Roma un anno prima, era diventata un’amica inseparabile del generale Nobile. Titina faceva parte anche dello sfortunato equipaggio del dirigibile Italia, schiantatosi due anni dopo sui ghiacciai del Pack. In quel caso fu messa in salvo insieme al generale. In Norvegia, dove viene conosciuta l’impresa di Amundsen e Nobile, il film e’ stato realizzato un anno fa.

Anche in Italia la Bim Distribution porterà al cinema il 14 settembre (dopo la presentazione al Giffoni Film Festival del luglio scorso) Titina, il film d’animazione diretto da Kajsa Naess. Tantissime le testimonianze sulla cagnolina e anche un libro per ragazzi di un altro irpino, il santangiolese Giuseppe Carfagno, che con un racconto in prima persona delle stessa cagnolina ripercorre questo lungo viaggio alla scoperta dell’ Artico. La notizia del lungometraggio è stata rilanciata oggi anche dall’edizione del Tg5 in un servizio dedicato alla Giornata Mondiale del cane.