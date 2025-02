Tiro a segno: è irpina la giovane promessa mondiale

È di Prata Principato Ultra, un piccolo paesino in provincia di Avellino, il futuro fuoriclasse italiano di tiro a segno. Antonio Cocozziello, classe 2008, è il nuovo campione regionale e secondo nella classifica nazionale di pistola ad aria compressa calibro 4,5.

L’Irpinia è, dunque, sul podio nazionale di tiro a segno grazie alle eccellenti prestazioni dell’atleta di Prata Principato

Ultra, che dopo una dura preparazione è riuscito a vincere i campionati regionali distaccando di molto i suoi avversari.

La competizione di tiro a segno, in cui Cocozziello ha conquistato la medaglia d’oro, si è tenuta presso il Tsn sezione di Caserta lo scorso 16 febbraio. Dopo il grande successo ottenuto a Caserta, la giovane promessa irpina ha iniziato una dura preparazione per raggiungere e realizzare il suo grande sogno, partecipare alle Olimpiadi del 2028.