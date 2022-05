Poco dopo la mezzanotte, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Canosa che era rimasto chiuso diverse ore a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria Montemiletto all’altezza del km 60,5 in direzione Napoli.