TILT Podcast debutta ad Avellino: microfoni accesi, temi bollenti e Rocco Siffredi per la puntata zero

Il 7 dicembre 2024, alle 16:30, il Cinema Teatro Partenio di Avellino ospiterà la puntata zero di TILT

Podcast, un nuovo format irriverente e senza filtri. Il debutto vedrà come ospite Rocco Siffredi,

protagonista di una conversazione che si preannuncia schietta e fuori dagli schemi, con diversi

ospiti ad alternarsi sul palco.

TILT si presenta come un podcast – made in Avellino – che non le manda a dire: temi scomodi,

attualità trattata con leggerezza e battute taglienti come chiacchiere tra amici al bar, ma senza

censura. Qui il serio si mescola con il surreale, e gli ospiti non sono sacralizzati: diventano parte del

gioco. Microfoni accesi, tutto sul tavolo, niente distanze per affrontare temi scomodi e di attualità,

rilanciando ad ogni puntata, in un caos organizzato e sempre più stimolante.

L’evento sarà aperto al pubblico, con posti limitati e interattivi. La prenotazione è obbligatoria,

contattando il numero 3791771973 o attraverso il link dedicato: https://capetoste.it/eventi/tilt-

podcast-rocco-siffredi-07-12-2024.

L’accesso sarà garantito a un costo calmierato, con tessera Arci che potrà essere sottoscritta in

loco.

Con un approccio sfacciato e coinvolgente, TILT Podcast si propone come una voce fuori dal coro:

il debutto con Rocco Siffredi è solo l’inizio.