Tifosi del Foggia morti in incidente stradale: la vicinanza degli ultras irpini

“Ora portate in cielo i vostri colori… Ci stringiamo al dolore del popolo rossonero.” Questo è il messaggio dello striscione della Curva Sud Avellino, esposto all’esterno della tribuna Montevergine dello stadio “Partenio-Lombardi”. Un gesto di cordoglio da parte del tifo organizzato biancoverde per la città di Foggia e per i sostenitori del club rossonero, in lutto per la tragica scomparsa di tre giovanissimi tifosi in un incidente stradale avvenuto durante il viaggio di ritorno da Potenza, dopo la partita giocata dai satanelli al “Viviani”.

Anche dalla provincia avellinese arrivano messaggi di solidarietà. A Grottolella è stato esposto un altro striscione con la scritta: “Da una trasferta si torna senza voce, non senza vita. Vicini a voi, ultras di Foggia.”