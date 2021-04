Attualità “The legend of Kaira” concorre per il premio Rai Cinema Channel. Tra le attrici l’irpina Rosanna Gambone 14 Aprile 2021

Diseguaglianza, violenza, sottomissione della donna all’uomo. Sono gli argomenti dell’importante cortometraggio “La leggenda di Kaira“, tratto dal fumetto “Kaira la principessa guerriera”, di Emanuela Del Zompo. Tra le attrici c’è anche l’irpina Rosanna Gambone di Montella, scrittrice con la passione per teatro, cinema e recitazione. “The legend of Kaira”, registrato la scorsa estate nella Fortezza Medievale di Acquaviva Picena, è stato selezionato per concorrere al premio Rai Cinema Channel XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera” 3-6 giugno. Per votare ed esprimere la propria preferenza basta cliccare su questo link e visualizzare così il corto, esprimendo la propria scelta.

“Per questo short movie si pensa a una capillare diffusione nelle scuole per “sensibilizzare anche i più piccoli su questo tema fondamentale”, afferma Rosanna che tornerà in scena anche nel secondo episodio interpretando l’unicorno.

“La protagonista è Kaira, una guerriera che attraverso un viaggio nel tempo combatte per il suo riscatto sociale e per il libero arbitrio – spiega Del Zompo -. Ella vuole rappresentare le donne di ieri e di oggi, ma soprattutto cambiare il modo in cui la società ed il mondo odierno le considerano e le trattano. E per fare ciò si ribella al pensiero comune di come le donne sono state considerate nella storia. Sembra Utopia, ma la guerriera che è in ognuna di noi è ormai esplosa, non accetta più compromessi, mezze verità ma soprattutto rivendica la sua indipendenza, libertà da qualsiasi tipo di costrizione sia fisica che mentale. E’ ora che il destino delle donne cambi, che si riconosca l’errore umano che la costretta alla sottomissione, alla schiavitù, all’umiliazione e alla sua negazione di essere umano per essere sottoposto alla volontà altrui”.