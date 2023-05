The Kolors ad Ariano Irpino per la Festa di Sant’Antonio

Dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, la festa in onore di Sant’Antonio ritorna ad Ariano Irpino con tante novità. La più importante è stata lanciata oggi dal comitato organizzatore: “con grande gioia e soddisfazione vi annunciamo che ad allietare la serata del 14 giugno ci saranno i The Kolors”.

Il concerto, destinato ad attrarre fan da tutta la regione, si terrà nella ampia Piazza Mazzini (terminal bus). La festa in onore di Sant’Antonio da Padova è una delle feste patronali più importanti tra le tante che animano la primavera e l’estate del tricolle, ed è mancata molto in questi anni a residenti e non.

Il comitato, ricostituitosi il primo marzo e composto da giovani della parrocchia di San Pietro Apostolo, sta man mano snocciolando il programma sui propri canali social.



Altri appuntamenti “civili” che si affiancheranno al programma religioso, sono previsti per martedì 13 giugno, sempre in Piazza Mazzini, quando sul palco si alterneranno, a partire dalle 20,30, “Folco Sbaglio e Le Ore Perdute”, ed i “Supernova Italiana Compilation”; sempre il 13 giugno ci sarà anche la tradizionale orchestra bandistica itinerante per le strade della parrocchia con l’Associazione Musicale Santa Cecilia di Orsara di Puglia.

I The Kolors, per i pochi che non lo sapessero, sono un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2009, composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino ed Alex Fiordispino e dal bassista Dario Iaculli. Hanno acquisito grande notorietà nel 2015 vincendo la XIV edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Attualmente la band conta quasi mezzo milione di ascoltatori unici mensili su Spotify. Il brano più gettonato è “Pensare Male” con Elodie, che ha superato quota 36 milioni di stream.