Terzo mandato, Renzi con De Luca: “Se può farlo Zaia perchè lui no”

“Se hanno consentito il terzo mandato a Zaia, possono concederlo anche a De Luca. La posizione di Schlein è una posizione politica. Io stimo moltissimo De Luca, ha fatto un ottimo lavoro come presidente della Regione”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al Salone della Giustizia. “Io vedo in De Luca un straordinario alfiere del riformismo, anche a livello nazionale. Per tenere alta la bandiera del riformismo, serve qualcuno che capisca di politica, e De Luca ne capisce”. Dunque – spiega Renzi – “Il mio giudizio su di lui è straordinariamente positivo, così come lo è su Giani in Toscana. Assolutamente negativo, invece, su Emiliano. Se c’è De Luca in Campania, noi ci siamo” conclude il leader di Iv.