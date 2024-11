Terzo mandato per De Luca, compromesso sul sostegno del PD in aula

NAPOLI- Gli otto consiglieri regionali del Partito Democratico pronti a sostenere in aula la norma che azzera il conteggio dei mandati per il governatore della Campania Vincenzo De Luca, rinviando pero’ ogni valutazione sulla ricandidatura del governatore della Campania alle indicazione che arrivera’ dal partito. Sarebbe questo il compromesso raggiunto per uscire dal muro contro muro tra Schlein e De Luca e il veto posto sulla “leggina” ad hoc per sfuggire alla incandidabilita’. E’ quanto sarebbe emerso dopo il vertice dei consiglieri di maggioranza convocato prima della riunione della Commissione Affari Istituzionali. La conferma arrivera’ tra pochi minuti, alle 17, quando si riunirà l’organismo presieduto dal consigliere regionale Giuseppe Sommese. In quella sede ci sarà l’esame della norma che prevede: “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’art.2, comma 1, lett. f) della Legge 2 luglio 2004, n. 165”, ovvero la “norma” che consentirà a De Luca di riproporsi alla guida della Regione Campania. Martedì poi la norma arrivera’ in Consiglio Regionale per l’approvazione in aula.