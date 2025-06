Terzo mandato, il Governo (forse) cambia idea. De Luca: “Prova di intelligenza politica”

A riaprire la discussione sul terzo mandato è Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI. Il vicepremier Matteo Salvini coglie la palla al balzo e rilancia: “In questo momento storico c’è la fila di gente disponibile a fare il sindaco con tutti i problemi che ci sono? O il governatore? Non sempre, se ne trovi uno bravo è giusto che la gente se lo possa tenere stretto per tutte le volte possibile. Non è per Zaia, per Fedriga, per Salvini”.

In un brodo di giuggiole il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che vede riaccendersi la possibilità di una sua ricandidatura alla prossima tornata elettorale: “Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica di Meloni. La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra. Se la Lega perde Veneto e Lombardia, ha perduto la ragione sociale. Se decidono, la fanno domani mattina. Se il Governo vuole, lo si fa in 48 ore. Non credo che abbiamo una forza frenante del Parlamento”.