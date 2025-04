Terzo mandato, De Luca: accolta una tesi strampalata, legge non e’ uguale per tutti

NAPOLI- Straordinaria performance giuridica dell’Alta Corte. Questo il titolo del breve commento che il governatore della Campania ha usato per commentare la decisione della Consulta di dichiarare incostituzionale un articolo della legge del terzo mandato approvata dal Consiglio Regionale della Campania. “Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza- ha scritto De Luca- che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti.La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”.