Terzo mandato, bocciato emendamento della Lega in Senato: Forza Italia dice no

Terzo mandato, cala il sipario sull’ultima speranza per i governatori , compreso quello campano Vincenzo De Luca, di poter avere una deroga nonostante la pronuncia della Consulta. A Palazzo Madama infatti, non passa l’emendamento sul terzo mandato per i governatori, presentato dalla Lega. Si tratta della proposta che si chiedeva di inserire nell’ambito del ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, è stato bocciato. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. Alla fine, sono stati 15 i voti contrari, 5 quelli favorevoli (tre della Lega oltre a quelli di Autonomia e IV) e due gli astenuti il presidente Alberto Balboni e Domenico Matera, entrambi di Fdi.